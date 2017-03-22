В Саратове открылся очередной фестиваль"Радостное чтение"

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В программе Фестиваля – литературные праздники, игры, знакомство с новыми книгами и чтение произведений любимых авторов, встречи с писателями.«Книжкина неделя» в нашей стране существует уже более 70 лет. Начало этой традиции было положено в далеком военном 1943 году. Чтобы порадовать детей, наш земляк, известный детский писатель Лев Абрамович Кассиль предложил провести праздник под названием «Книжкины именины». Впервые он состоялся 26 марта 1943 года в Москве в Колонном зале Дома Союзов. Его организаторами стали Людмила Дубровина, директор издательства «Детгиз», и сам Лев Кассиль. Активное участие в нем приняли знаменитые и всеми любимые детские писатели Самуил Маршак, Сергей Михалков, Агния Барто, Михаил Пришвин. Тогда же было решено ежегодно проводить такие праздники, чтобы привлекать внимание к детским книгам и чтению, постоянно радовать юных читателей необычными историями и литературными находками.Всероссийская Неделя детской книги проводится в дни весенних школьных каникул.Её открытие – это всегда праздник, который ждут читатели детских библиотек. Писатели спешат на встречу с детьми, чтобы подарить радость чтения. В центре внимания – книга и её юный читатель. 20 марта в ОБДЮ прошла встреча читателей с саратовским писателем Михаилом Муллиным, концертная программа включала выступления юных солистов музыкальной студии «Джельсомино».Областная библиотека для детей и юношества имени Пушкина ежегодно радует юных читателей из муниципальных районов Саратовской области большим литературным праздником открытия Недели детской книги, выбирая среди городов и посёлков тот, который по праву можно назвать столицей детского чтения и детской книги. В 2017 году Столицей Недели детской книги в Саратовской области станет город Вольск. К этому событию изготовлен специальный символ «Читающий город детства» (в 2016 году им был отмечен поселок Самойловка, в 2015 году - город Петровск), который будет торжественно вручен во время праздника «Как прекрасен книжный мир!».