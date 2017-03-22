В Саратове прошёл "ароматный" мастер-класс

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Также все желающие могли самостоятельно сделать тканный сувенир, придав ему свой неповторимый характер.В начале занятия педагог Анна Королева и художница Валентина Карнаухова познакомили всех присутствующих с историей возникновения этой необычной игрушки и технологией ее изготовления и росписи.Участникам мастер-класса рассказали о том, как правильно использовать кофе, ваниль и корицу, чтобы заготовка приобрела нужный оттенок, цвет и аромат. После этого юные художники декорировали игрушки и расписывали их, придавая тканным котам, рыбкам, зайцам и куклам особое настроение. К готовому сувениру ребята прилагали пожелание, свой «секрет» или мечту, в надежде на ее исполнение.Увидеть работы можно будет на выставке, которая пройдет в Детско-юношеском центре Фрунзенского района Саратова в марте текущего года, - сообщает пресс-служба городской администрации.Фото https://cs7056.vk.me