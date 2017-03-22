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Воспитанники школы «РиФ» завоевали победу на ЧР по настольному теннису

Новости / Спорт
Воспитанники школы «РиФ» завоевали победу на ЧР по настольному теннису

С 14 по 19 марта 2017 года в Пензе прошел чемпионат России по настольному теннису среди инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата.

В составе команды Саратовской области приняли участие девять воспитанников детско-юношеской спортивно-адаптивной школы «РиФ».

Саратовские спортсмены завоевали звание чемпионов России в классах ТТ6, ТТ7 и ТТ8, а также в командных первенствах.

Так, мастер спорта международного класса Александр Эсаулов стал чемпионом России в личных соревнованиях в классе ТТ6. Золотую медаль соревнований в классе ТТ8 завоевал мастер спорта Артем Яковлев.

Кандидат в мастера спорта Маляк Алиева стала серебряным призером чемпионата России в классе ТТ7 в личных соревнованиях.

Победителями командного первенства в классе ТТ6-ТТ7 стали воспитанники школы «Реабилитация и Физкультура» Александр Эсаулов, Евгений Чудаков, Сергей Филиппов.

Также звание чемпионов России в классе ТТ8 завоевала команда в составе: Артем Яковлев, Алексей Саунин, Константин Беспалов, Борис Пруцких.

Команда девушек в составе Нарины Оганисян и Маляк Алиевой стали бронзовыми призерами командного первенства.

Тренируются ребята у заслуженного тренера России, преподавателя школы «РиФ» Николая Кирпичникова, - сообщает пресс-службы регионального министерства молодёжной политики, спорта и туризма.

Фото http://mir.karelia.ru