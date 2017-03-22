Воспитанники школы «РиФ» завоевали победу на ЧР по настольному теннису
С 14 по 19 марта 2017 года в Пензе прошел чемпионат России по настольному теннису среди инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата.
В составе команды Саратовской области приняли участие девять воспитанников детско-юношеской спортивно-адаптивной школы «РиФ».
Саратовские спортсмены завоевали звание чемпионов России в классах ТТ6, ТТ7 и ТТ8, а также в командных первенствах.
Так, мастер спорта международного класса Александр Эсаулов стал чемпионом России в личных соревнованиях в классе ТТ6. Золотую медаль соревнований в классе ТТ8 завоевал мастер спорта Артем Яковлев.
Кандидат в мастера спорта Маляк Алиева стала серебряным призером чемпионата России в классе ТТ7 в личных соревнованиях.
Победителями командного первенства в классе ТТ6-ТТ7 стали воспитанники школы «Реабилитация и Физкультура» Александр Эсаулов, Евгений Чудаков, Сергей Филиппов.
Также звание чемпионов России в классе ТТ8 завоевала команда в составе: Артем Яковлев, Алексей Саунин, Константин Беспалов, Борис Пруцких.
Команда девушек в составе Нарины Оганисян и Маляк Алиевой стали бронзовыми призерами командного первенства.
Тренируются ребята у заслуженного тренера России, преподавателя школы «РиФ» Николая Кирпичникова, - сообщает пресс-службы регионального министерства молодёжной политики, спорта и туризма.
Фото http://mir.karelia.ru