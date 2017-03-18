В Саратовской области в минувшие сутки сгорели сарай, квартира и надворные постройки
За прошедшие сутки на территории Саратовской области пожарно – спасательные подразделения ликвидировали 3 пожара, из них в г. Саратов – 1, в районах области - 2.
16 марта в 22 ч. 15 м. на пульт «01» поступил сигнал о пожаре в сеннике и сарае в с. Натальин Яр Перелюбского района. Площадь пожара составила 54 кв.м. На тушение выезжали 2 единицы техники, 4 человека личного состава.
16 марта в 22 ч. 20 м. на пульт «01» поступил сигнал о пожаре в 3-х комнатной квартире 2-х квартирного дома в с. Звонаревка Марксовского района. Площадь пожара составила 15 кв.м. На тушение выезжала 1 единица техники, 3 человека личного состава.
16 марта в 23 ч. 39 м. на пульт «01» г. Саратова поступил сигнал о загорании надворных построек на ул. Манежной. Площадь пожара составила 3 кв.м. На тушение выезжала 1 единица техники, 2 человека личного состава.