В Саратовской области пройдет Час Земли

просмотров: 28

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации совместно с WWF России ежегодно проводит акцию «Час Земли». В этом году она состоится в юбилейный 10-й раз.Эту глобальную международную акцию ежегодно проводят в одну из последних суббот марта. Она заключается в том, что в этот день в назначенное время люди в разных странах мира на один час отключают свет и другие электроприборы. И принять участие в ней может каждый житель Саратовской области. Для этого, как и во всем мире, всего на один час 25 марта с 20:30 нужно выключить все электрические приборы. Но, цель Часа Земли не в том, чтобы сэкономить электричество. Эта акция – символ бережного отношения к природе и поддержки идеи необходимости объединенных действий в решении экологических проблем.Темой «Часа Земли – 2017» стало ответственное отношение человека к природе, как люди меняют все вокруг себя – землю, воздух, воду и леса, а также о последствиях такого воздействия для самого человечества.Министерство природных ресурсов и экологии Саратовской области приглашает принять участие в акции «Час земли» и предлагает предприятиям и организациям отключить внешнюю подсветку архитектурных и инженерных сооружений, а жителям Саратовской области выключить свет и бытовые приборы на один час – с 20.30 до 21.30 25 марта – в знак неравнодушного отношения к будущему планеты.