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В Саратовском районе женщина убила мужа при превышении пределов необходимой самообороны

Новости / ЧП


Собранные следственным отделом по городу Саратов следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 64-летней Любови Прохоренко.

Она признана виновной в совершении преступления предусмотренного ч. 1 ст. 108 УК РФ (убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны).

По версии следствия, 27 ноября 2016 года в вечернее время Прохоренко совместно с 67-летним мужем распивала спиртные напитки в своем доме, расположенном в одном из населенных пунктов Саратовского района. Впоследствии между супругами, которые часто конфликтовали, возникла очередная ссора, в ходе которой мужчина стал наносить жене удары. Обороняясь от действий мужа, женщина, превышая пределы необходимой обороны, нанесла ему множественные удары ножом в область груди и туловища. С полученными повреждениями потерпевшего госпитализировали в лечебное учреждение, где он, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончался на следующий день.

В ходе следствия Прохоренко не отрицала сам факт нанесения ножевых ранений супругу, однако сообщила, что убивать его не хотела, а лишь оборонялась от его неправомерных действий.

Приговором суда ей назначено наказание в виде 1 года ограничения свободы.