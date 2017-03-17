В Саратовском районе женщина убила мужа при превышении пределов необходимой самообороны

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Она признана виновной в совершении преступления предусмотренного ч. 1 ст. 108 УК РФ (убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны).По версии следствия, 27 ноября 2016 года в вечернее время Прохоренко совместно с 67-летним мужем распивала спиртные напитки в своем доме, расположенном в одном из населенных пунктов Саратовского района. Впоследствии между супругами, которые часто конфликтовали, возникла очередная ссора, в ходе которой мужчина стал наносить жене удары. Обороняясь от действий мужа, женщина, превышая пределы необходимой обороны, нанесла ему множественные удары ножом в область груди и туловища. С полученными повреждениями потерпевшего госпитализировали в лечебное учреждение, где он, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончался на следующий день.В ходе следствия Прохоренко не отрицала сам факт нанесения ножевых ранений супругу, однако сообщила, что убивать его не хотела, а лишь оборонялась от его неправомерных действий.Приговором суда ей назначено наказание в виде 1 года ограничения свободы.