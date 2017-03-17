В саратовском музее краеведения "поселились" "Живые тропические бабочки и хищные растения"

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На ней представлены живые бабочки из Юго-Восточной Азии, Африки, Южной Америки, Филиппинских островов, Мадагаскара.Посетители выставки увидят тех, кого считают одними из самых красивых существ на нашей планете, узнают интересные факты из жизни чешуекрылых, а также смогут наблюдать процесс появления бабочки из куколки.Тропические бабочки с удовольствием садятся на яркую одежду, поэтому фотографии с выставки станут украшением любого фотоальбома. Выставку дополняет энтомологическая коллекция бабочек со всего мира, в экспозиции представлено более 1500 видов.Сюрпризом для гостей выставки будет и настоящее цветочное чудо - хищные растения. В естественных условиях они обитают в местах, где в почве не хватает питательных веществ, поэтому в процессе эволюции выработали уникальный для растительного мира механизм выживания – ловлю и поедание живой добычи. Для большинства хищных растений «пищей» являются насекомые. Эти плотоядные растения – поистине уникальное явление природы, которое вы, возможно, впервые увидите на выставке.Одним из самых удивительных цветов-хищников по праву считается венерина мухоловка (Dionaea muscipula) или, как ее еще называют, дионея. Это самое распространенное растение-хищник из произрастающих в Северной Америке. И хотя это растение редко вырастает большим (средний размер взрослого цветка – 15-20 см), это не мешает ему оставаться одним из самых популярных экзотических растений. Ведь только венерина мухоловка способна не просто привлекать насекомых ароматным нектаром, но и пускать в ход специальную ловушку, которая молниеносно захлопывается, если чувствует присутствие насекомого.На выставке представлено и другое хищное растение - саррацения. Птицы часто пользуются трубками сарраценции как кормушками, выклёвывая из них насекомых. По свидетельствам некоторых учёных, в трубках саррацении находили даже остатки мелких древесных лягушек.У некоторых хищных растений листья превратились в ловчие приспособления самой невероятной формы. Так, у растений семейства непентесов из тропических лесов Мадагаскара, Шри-Ланки, Индии и Австралии ловчие листья видоизменились, превратившись в яркие кувшины величиной до полуметра. Края таких кувшинчиков выделяют ароматный нектар и привлекают массу насекомых. Эти ловушки опасны не только для насекомых, но и для мелких птиц.Выставка будет работать до семи часов вечера каждый день, кроме понедельника. Стоимость билета для взрослых – 200 рублей, для детей, студентов и пенсионеров – 150 рублей. Для организованных групп проводится развёрнутая экскурсия.