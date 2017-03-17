17 марта 2017 15:33 ПЯТНИЦА
Новости
13:20 | 17 марта
В Саратовской области пройдет Час Земли
12:00 | 17 марта
Сегодня проводится профилактическое мероприятие «Тонировка»
11:08 | 17 марта
В Саратовском районе женщина убила мужа при превышении пределов необходимой самообороны
11:00 | 17 марта
Холдинг "РЖД" обеспечит бесплатный проезд участникам и инвалидам Великой Отечественной войны с 1 по 10 мая
10:00 | 17 марта
СУПЕРМАМУ выбрали в Волжском районе Саратова
09:15 | 17 марта
В саратовском музее краеведения "поселились" "Живые тропические бабочки и хищные растения"
09:00 | 17 марта
Промышленность региона продолжает демонстрировать рост
22:35 | 16 марта
В Саратове выберут лучшего предпринимателя губернии
17:48 | 15 марта
В Духовницком состоялся показ новинок отечественного кино
16:30 | 15 марта
В гостинице "Жемчужина" ловили условных террористов
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

В саратовском музее краеведения "поселились" "Живые тропические бабочки и хищные растения"

Новости / Культура


17 марта в 15.00 в областном музее краеведения состоится презентация выставки «Живые тропические бабочки и хищные растения».

На ней представлены живые бабочки из Юго-Восточной Азии, Африки, Южной Америки, Филиппинских островов, Мадагаскара.

Посетители выставки увидят тех, кого считают одними из самых красивых существ на нашей планете, узнают интересные факты из жизни чешуекрылых, а также смогут наблюдать процесс появления бабочки из куколки.

Тропические бабочки с удовольствием садятся на яркую одежду, поэтому фотографии с выставки станут украшением любого фотоальбома. Выставку дополняет энтомологическая коллекция бабочек со всего мира, в экспозиции представлено более 1500 видов.

Сюрпризом для гостей выставки будет и настоящее цветочное чудо - хищные растения. В естественных условиях они обитают в местах, где в почве не хватает питательных веществ, поэтому в процессе эволюции выработали уникальный для растительного мира механизм выживания – ловлю и поедание живой добычи. Для большинства хищных растений «пищей» являются насекомые. Эти плотоядные растения – поистине уникальное явление природы, которое вы, возможно, впервые увидите на выставке.

Одним из самых удивительных цветов-хищников по праву считается венерина мухоловка (Dionaea muscipula) или, как ее еще называют, дионея. Это самое распространенное растение-хищник из произрастающих в Северной Америке. И хотя это растение редко вырастает большим (средний размер взрослого цветка – 15-20 см), это не мешает ему оставаться одним из самых популярных экзотических растений. Ведь только венерина мухоловка способна не просто привлекать насекомых ароматным нектаром, но и пускать в ход специальную ловушку, которая молниеносно захлопывается, если чувствует присутствие насекомого.

На выставке представлено и другое хищное растение - саррацения. Птицы часто пользуются трубками сарраценции как кормушками, выклёвывая из них насекомых. По свидетельствам некоторых учёных, в трубках саррацении находили даже остатки мелких древесных лягушек.

У некоторых хищных растений листья превратились в ловчие приспособления самой невероятной формы. Так, у растений семейства непентесов из тропических лесов Мадагаскара, Шри-Ланки, Индии и Австралии ловчие листья видоизменились, превратившись в яркие кувшины величиной до полуметра. Края таких кувшинчиков выделяют ароматный нектар и привлекают массу насекомых. Эти ловушки опасны не только для насекомых, но и для мелких птиц.

Выставка будет работать до семи часов вечера каждый день, кроме понедельника. Стоимость билета для взрослых – 200 рублей, для детей, студентов и пенсионеров – 150 рублей. Для организованных групп проводится развёрнутая экскурсия.