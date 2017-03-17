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Сегодня проводится профилактическое мероприятие «Тонировка»

Новости

Сегодня проводится профилактическое мероприятие «Тонировка»
При остановке автомобиля с нанесенной тонировкой с нарушением требований на водителя налагается штраф в размере 500 рублей.

Сегодня сотрудниками Госавтоинспекции г. Саратова совместно с сотрудниками прокуратуры по Саратовской области, будет проводиться оперативно-профилактическое мероприятие «Тонировка», направленное на пресечение правонарушений, связанных с нарушением технических требований к автомобилю по светопропускаемости.
В рамках мероприятия инспектора ДПС ГИБДД будут проверять автомобили на соблюдение статьи 12.5 КоАП РФ — «о тонировке». В своей работе полицейские будут использовать сертифицированные приборы, которые позволяют измерить уровень затемнения автомобильного стекла независимо от времени суток и погодных условий. На водителей автомобилей, светопропускание стекол которых не соответствуют требованиям ГОСТ 32565-2013, будут возбуждены дела об административном правонарушении.
Согласно действующему законодательству, при остановке транспортного средства с нанесенной тонировкой с нарушением требований светопропускания стёкол на водителя налагается штраф в размере 500 рублей.
Госавтоинспекция обращает внимание, что чрезмерная тонировка стекол автомобиля существенно снижает видимость в темное время суток и при плохих погодных условиях, что может привести к дорожно-транспортному происшествию! Не рискуйте своей жизнью и жизнью окружающих!
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