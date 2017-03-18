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Билеты на верхние полки плацкартных вагонов в поездах с 15 марта по 26 апреля можно приобрести со скидками до 40%

Новости

Билеты на верхние полки плацкартных вагонов в поездах с 15 марта по 26 апреля можно приобрести со скидками до 40%
Акция действует в поездах внутригосударственного сообщения отправлением в период с 15 марта по 26 апреля 2017 года.

С 15 марта пассажиры поездов дальнего следования формирования АО "ФПК" (дочернее общество АО "РЖД") могут приобрести проездные документы в плацкартные вагоны поездов дальнего следования со скидками до 40%. Акция действует в поездах внутригосударственного сообщения отправлением в период с 15 марта по 26 апреля 2017 года.
Для верхних полок плацкартных вагонов с нумерацией мест №№ 34–54 при покупке билетов с дня открытия продажи и до отправления действует скидка 40%. Для мест №№ 2–32 при покупке билетов не позднее чем за 7 суток до даты отправления поезда скидка составляет 20%.
Напомним, что продажа билетов на поезда дальнего следования открывается за 60 суток до даты отправления.
Специальный тариф не суммируется со скидками, применяемыми при оформлении проездных документов организованным группам пассажиров и организованным группам детей, а также при оформлении проездных документов по детскому тарифу. Скидка не действует при оформлении проездных документов на проезд в плацкартных вагонах скорых фирменных поездов № 146/145 Москва – Назрань и № 61/62 Москва – Нальчик.
Подробную информацию обо всех действующих специальных тарифах можно получить на официальном сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам".

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