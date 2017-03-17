Холдинг "РЖД" обеспечит бесплатный проезд участникам и инвалидам Великой Отечественной войны с 1 по 10 мая

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Акция будет действовать в период с 1 по 10 мая 2017 года без ограничения по количеству поездок.В связи с празднованием 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне холдинг "РЖД" предоставит инвалидам и участникам Великой Отечественной войны бесплатный проезд в купейных вагонах скорых, фирменных, пассажирских поездов и в вагонах с местами для сидения всех категорий поездов АО "ФПК" (курсирующих во внутрироссийском сообщении), а также в вагонах высокоскоростных поездов "Сапсан". Герои Советского Союза и полные кавалеры Ордена Славы смогут воспользоваться бизнес-классом поездов "Сапсан".Акция будет действовать в период с 1 по 10 мая 2017 года без ограничения по количеству поездок.С каждым инвалидом и участником Великой Отечественной войны бесплатно может проследовать один сопровождающий.Оформить безденежный билет можно с 15 марта 2017 года в кассах дальнего следования на основании сведений о документе, удостоверяющем личность пассажира, и при предъявлении документа, подтверждающего право на льготу (удостоверение участника Великой Отечественной войны; удостоверение инвалида Великой Отечественной войны либо удостоверение о награждении медалью "За оборону Ленинграда").Для иностранных граждан оформление проездных документов производится по предъявлении удостоверения, выданного соответствующими органами бывшего СССР по форме, действовавшей на 1 января 1992 года.Сборы за оформление (резервирование, переоформление, восстановление, возврат) проездных документов взиматься не будут. Также с участников и инвалидов ВОВ и их сопровождающего лица не будет взиматься плата за сервисные услуги (в том числе постельные принадлежности и питание).Для организации встречи, посадки-высадки ветеранов ВОВ и оказания им помощи будут задействованы работники всех причастных подразделений ОАО "РЖД".Акция проводится с целью подарить инвалидам и участникам Великой Отечественной войны возможность встретиться со своими фронтовыми друзьями, посетить памятные для них места, возложить цветы к могилам боевых товарищей.Напомним, в 2016 году инвалиды и участники войны с 3 по 10 мая также имели возможность оформить бесплатный билет на поезда для себя и сопровождающего. На эти даты было оформлено 1123 билета. Из них 682 безденежных проездных документов оформлено для ветеранов, 441 – для сопровождающих.Наибольшее количество льготных билетов пассажиры оформили в Москву, Санкт-Петербург, Белгород, Псков, Нижний Новгород, Адлер, Курск, Брянск, Волгоград, Вологду и Воронеж.