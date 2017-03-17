17 марта 2017 15:33 ПЯТНИЦА
Новости
13:20 | 17 марта
В Саратовской области пройдет Час Земли
12:00 | 17 марта
Сегодня проводится профилактическое мероприятие «Тонировка»
11:08 | 17 марта
В Саратовском районе женщина убила мужа при превышении пределов необходимой самообороны
11:00 | 17 марта
Холдинг "РЖД" обеспечит бесплатный проезд участникам и инвалидам Великой Отечественной войны с 1 по 10 мая
10:00 | 17 марта
СУПЕРМАМУ выбрали в Волжском районе Саратова
09:15 | 17 марта
В саратовском музее краеведения "поселились" "Живые тропические бабочки и хищные растения"
09:00 | 17 марта
Промышленность региона продолжает демонстрировать рост
22:35 | 16 марта
В Саратове выберут лучшего предпринимателя губернии
17:48 | 15 марта
В Духовницком состоялся показ новинок отечественного кино
16:30 | 15 марта
В гостинице "Жемчужина" ловили условных террористов
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

Холдинг "РЖД" обеспечит бесплатный проезд участникам и инвалидам Великой Отечественной войны с 1 по 10 мая

Новости

Холдинг "РЖД" обеспечит бесплатный проезд участникам и инвалидам Великой Отечественной войны с 1 по 10 мая
Акция будет действовать в период с 1 по 10 мая 2017 года без ограничения по количеству поездок.

В связи с празднованием 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне холдинг "РЖД" предоставит инвалидам и участникам Великой Отечественной войны бесплатный проезд в купейных вагонах скорых, фирменных, пассажирских поездов и в вагонах с местами для сидения всех категорий поездов АО "ФПК" (курсирующих во внутрироссийском сообщении), а также в вагонах высокоскоростных поездов "Сапсан". Герои Советского Союза и полные кавалеры Ордена Славы смогут воспользоваться бизнес-классом поездов "Сапсан".
Акция будет действовать в период с 1 по 10 мая 2017 года без ограничения по количеству поездок.
С каждым инвалидом и участником Великой Отечественной войны бесплатно может проследовать один сопровождающий.
Оформить безденежный билет можно с 15 марта 2017 года в кассах дальнего следования на основании сведений о документе, удостоверяющем личность пассажира, и при предъявлении документа, подтверждающего право на льготу (удостоверение участника Великой Отечественной войны; удостоверение инвалида Великой Отечественной войны либо удостоверение о награждении медалью "За оборону Ленинграда").
Для иностранных граждан оформление проездных документов производится по предъявлении удостоверения, выданного соответствующими органами бывшего СССР по форме, действовавшей на 1 января 1992 года.
Сборы за оформление (резервирование, переоформление, восстановление, возврат) проездных документов взиматься не будут. Также с участников и инвалидов ВОВ и их сопровождающего лица не будет взиматься плата за сервисные услуги (в том числе постельные принадлежности и питание).
Для организации встречи, посадки-высадки ветеранов ВОВ и оказания им помощи будут задействованы работники всех причастных подразделений ОАО "РЖД".
Акция проводится с целью подарить инвалидам и участникам Великой Отечественной войны возможность встретиться со своими фронтовыми друзьями, посетить памятные для них места, возложить цветы к могилам боевых товарищей.
Напомним, в 2016 году инвалиды и участники войны с 3 по 10 мая также имели возможность оформить бесплатный билет на поезда для себя и сопровождающего. На эти даты было оформлено 1123 билета. Из них 682 безденежных проездных документов оформлено для ветеранов, 441 – для сопровождающих.
Наибольшее количество льготных билетов пассажиры оформили в Москву, Санкт-Петербург, Белгород, Псков, Нижний Новгород, Адлер, Курск, Брянск, Волгоград, Вологду и Воронеж.

Добавить коммент
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код