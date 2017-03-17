17 марта 2017 15:33 ПЯТНИЦА
Новости
13:20 | 17 марта
В Саратовской области пройдет Час Земли
12:00 | 17 марта
Сегодня проводится профилактическое мероприятие «Тонировка»
11:08 | 17 марта
В Саратовском районе женщина убила мужа при превышении пределов необходимой самообороны
11:00 | 17 марта
Холдинг "РЖД" обеспечит бесплатный проезд участникам и инвалидам Великой Отечественной войны с 1 по 10 мая
10:00 | 17 марта
СУПЕРМАМУ выбрали в Волжском районе Саратова
09:15 | 17 марта
В саратовском музее краеведения "поселились" "Живые тропические бабочки и хищные растения"
09:00 | 17 марта
Промышленность региона продолжает демонстрировать рост
22:35 | 16 марта
В Саратове выберут лучшего предпринимателя губернии
17:48 | 15 марта
В Духовницком состоялся показ новинок отечественного кино
16:30 | 15 марта
В гостинице "Жемчужина" ловили условных террористов
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

СУПЕРМАМУ выбрали в Волжском районе Саратова

Новости

СУПЕРМАМУ выбрали в Волжском районе Саратова
За право называться «Супермамой – 2017» участницы состязались в 4 этапах конкурса.

Женщина во все времена была хранительницей домашнего очага, уюта в доме. Но самая главная миссия женщины это, конечно же, быть мамой. Только у настоящей Супермамы ловко получается совмещать профессиональный успех и ведение домашнего хозяйства.
Именно такие современные Супермамы стали участницами конкурса, прошедшего в актовом зале районной администрации. В нем приняли участие 6 очаровательных мам: Иванова Елена Михайловна, Ларина Ирина Владимировна, Алимова Цветана Петровна, Чередникова Алена Викторовна, Егорова Юлия Геннадьевна, Михеева Мария Григорьевна.
За право называться «Супермамой – 2017» участницы состязались в 4 этапах конкурса. Каждая из них поделилась со зрителями и жюри секретами семейного счастья, рассказывала о любимой работе, о своих увлечениях, удивляла талантом. Участницы конкурса пели, танцевали, читали стихи собственного сочинения, играли с залом в подвижные игры.
У каждой участницы была активная группа поддержки, состоящая из коллег по работе и членов семьи. Болельщики подготовили подбадривающие плакаты и «кричалки» для своих конкурсанток.
Кульминацией вечера стало награждение наших прекрасных участниц. Каждая из мам стала победительницей в номинации и была награждена памятным подарком и дипломом.
А «Супермамой – 2017» по итогам вечера стала Елена Михайловна Иванова.

Добавить коммент
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код