СУПЕРМАМУ выбрали в Волжском районе Саратова

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За право называться «Супермамой – 2017» участницы состязались в 4 этапах конкурса.Женщина во все времена была хранительницей домашнего очага, уюта в доме. Но самая главная миссия женщины это, конечно же, быть мамой. Только у настоящей Супермамы ловко получается совмещать профессиональный успех и ведение домашнего хозяйства.Именно такие современные Супермамы стали участницами конкурса, прошедшего в актовом зале районной администрации. В нем приняли участие 6 очаровательных мам: Иванова Елена Михайловна, Ларина Ирина Владимировна, Алимова Цветана Петровна, Чередникова Алена Викторовна, Егорова Юлия Геннадьевна, Михеева Мария Григорьевна.За право называться «Супермамой – 2017» участницы состязались в 4 этапах конкурса. Каждая из них поделилась со зрителями и жюри секретами семейного счастья, рассказывала о любимой работе, о своих увлечениях, удивляла талантом. Участницы конкурса пели, танцевали, читали стихи собственного сочинения, играли с залом в подвижные игры.У каждой участницы была активная группа поддержки, состоящая из коллег по работе и членов семьи. Болельщики подготовили подбадривающие плакаты и «кричалки» для своих конкурсанток.Кульминацией вечера стало награждение наших прекрасных участниц. Каждая из мам стала победительницей в номинации и была награждена памятным подарком и дипломом.А «Супермамой – 2017» по итогам вечера стала Елена Михайловна Иванова.