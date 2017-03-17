Промышленность региона продолжает демонстрировать рост

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По данным министерства промышленности и энергетики Саратовской области, индекс промышленного производства в регионе за два месяца 2017 года вырос на 2,1%, к аналогичному периоду прошлого года.С положительными темпом работали предприятия по добыче полезных ископаемых, показав рост на 12,4%. Нефти добыто 235 тыс. тонн, газа – 215 млн. куб. метров.Также с плюсом сработали обрабатывающие производства, увеличившись на 5,9%.По виду деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», основу которого составляет производство электроэнергии отмечается снижение на 8,4%. Электроэнергии произведено 7220 млн. кВт-ч. или на 8,3% меньше, пара и горячей воды 5890 тыс. ГКалл – или на 2,6% меньше.«Снижение в производстве электроэнергии и тепла в регионе традиционно связано с процессами модернизации генерирующих мощностей, которые идут по заранее согласованным графикам. Это не влияет на потребление регионом энергоресурсов, но способствует повышению надежности снабжения потребителей», - отмечает заместитель министра промышленности и энергетики области Вадим Грачев.