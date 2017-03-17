В Саратове выберут лучшего предпринимателя губернии
Министерство экономики области объявило прием заявок для участия в ежегодном областном конкурсе «Предприниматель Саратовской губернии».
Конкурс проводится по таким номинациям, как - Предприниматель Саратовской губернии в сферах: промышленного производства; строительства и жилищно-коммунального хозяйства, ремонта и реставрации; производства сельскохозяйственной продукции; переработки сельскохозяйственной продукции; розничной торговли; общественного питания; бытовых услуг; связи и информационных технологий. Кроме того, будут выбраны победители в номинациях: «Женщина – предприниматель»; «За меценатство и благотворительность»; «Самое динамично развивающееся предприятие»; «Саратовская марка качества»; «Инноватор года»;«Молодой предприниматель Саратовской губернии»; «Социальный предприниматель»; «Предприниматель Саратовской губернии в сфере транспортных услуг»; «Самый успешный старт»; «Лучший налогоплательщик года».
Прием заявок на участие в конкурсе проводится министерством экономического развития области (г. Саратов, ул. Московская, 72, ком. 910, тел.: 23-84-11 или по электронной почте: protasovaey@saratov.gov.ru) согласно установленным формам. Окончание приема заявок –14 апреля 2017 года.
Победители и дипломанты конкурса будут объявлены на торжественной церемонии в Правительстве области и награждены дипломами и ценными призами.