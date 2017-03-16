Беларусь готова к прорыву на рынке высоких технологий
Президент республики Беларусь Александр Лукашенко провел 13 марта встречу с российскими предпринимателями Михаилом Гуцериевым и Виктором Прокопеней.
Бизнесмены инвестируют в ряд белорусских компаний, занимающихся разработками мобильных приложений с использованием технологий (AR) Banuba, сообщает Общенациональное телевидение Беларуси (ОНТ). Совсем скоро на рынке появится первый продукт, созданный на основе технологий дополненной реальности(AR) Banuba, в которую Михаилом Гуцериевым вложено 5 млн долларов.
Александр Лукашенко заявил на встрече о своей готовности оказывать поддержку компаниям, создающим инновационные продукты, и пообещал в ближайшее время рассмотреть предложения по изменению законодательства в сфере производства и развития высоких технологий.
Михаил Гуцериев, в свою очередь, отметил, что Беларусь располагает отличными кадрами в сфере IT-технологий и имеет хорошие шансы стать одним из мировых центров IT. Для этого важно начать не только производить высокотехнологичные продукты на территории страны, но и продавать их здесь. Это позволит Белоруссии присутствовать на мировом рынке IT в качестве полноправного игрока.