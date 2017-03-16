16 марта 2017 12:15 ЧЕТВЕРГ
Новости
17:48 | 15 марта
В Духовницком состоялся показ новинок отечественного кино
16:30 | 15 марта
В гостинице "Жемчужина" ловили условных террористов
15:16 | 15 марта
Пенсионерка погибла при пожаре в Калининске
14:02 | 15 марта
Беларусь готова к прорыву на рынке высоких технологий
12:35 | 15 марта
Уникальные школы России станут участниками проекта РВК и Newtonew
12:00 | 15 марта
Гонки на катафалке
10:23 | 15 марта
Начинается третий сезон конкурса «Синяя птица»
15:30 | 14 марта
В ТЮЗе Киселева - премьера современной сказки для детей
14:11 | 14 марта
С начала года 280 маломобильных пассажиров воспользовались специальными услугами саратовского вокзала
11:57 | 14 марта
Ивантеевская мечеть отметила 20-летие
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

Беларусь готова к прорыву на рынке высоких технологий

Новости


Президент республики Беларусь Александр Лукашенко провел 13 марта встречу с российскими предпринимателями Михаилом Гуцериевым и Виктором Прокопеней.

Бизнесмены инвестируют в ряд белорусских компаний, занимающихся разработками мобильных приложений с использованием технологий (AR) Banuba, сообщает Общенациональное телевидение Беларуси (ОНТ). Совсем скоро на рынке появится первый продукт, созданный на основе технологий дополненной реальности(AR) Banuba, в которую Михаилом Гуцериевым вложено 5 млн долларов.

Александр Лукашенко заявил на встрече о своей готовности оказывать поддержку компаниям, создающим инновационные продукты, и пообещал в ближайшее время рассмотреть предложения по изменению законодательства в сфере производства и развития высоких технологий.

Михаил Гуцериев, в свою очередь, отметил, что Беларусь располагает отличными кадрами в сфере IT-технологий и имеет хорошие шансы стать одним из мировых центров IT. Для этого важно начать не только производить высокотехнологичные продукты на территории страны, но и продавать их здесь. Это позволит Белоруссии присутствовать на мировом рынке IT в качестве полноправного игрока.