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Пенсионерка погибла при пожаре в Калининске

Новости / ЧП
Пенсионерка погибла при пожаре в Калининске


По факту обнаружения тела 78-летней жительницы города в доме по месту ее проживания проводится доследственная проверка.

По информации СУ СКР по Саратовской области, в ночь с 14 на 15 марта в правоохранительные органы поступило сообщение о возгорании, произошедшем в частном домовладении, расположенном на улице Коммунистический переулок города Калининска. После тушения огня в жилом помещении обнаружено тело хозяйки жилища. Кроме того, с места трагедии с ожогами госпитализирован ее сын.

По предварительным данным, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем при курении.

- В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Следователями территориального подразделения СК назначено судебно-медицинское исследование. По результатам проведения проверки будет принято соответствующее процессуальное решение, - сообщили в следственном управлении.

Фото http://chaiknews.ru