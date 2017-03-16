Пенсионерка погибла при пожаре в Калининске
По факту обнаружения тела 78-летней жительницы города в доме по месту ее проживания проводится доследственная проверка.
По информации СУ СКР по Саратовской области, в ночь с 14 на 15 марта в правоохранительные органы поступило сообщение о возгорании, произошедшем в частном домовладении, расположенном на улице Коммунистический переулок города Калининска. После тушения огня в жилом помещении обнаружено тело хозяйки жилища. Кроме того, с места трагедии с ожогами госпитализирован ее сын.
По предварительным данным, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем при курении.
- В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Следователями территориального подразделения СК назначено судебно-медицинское исследование. По результатам проведения проверки будет принято соответствующее процессуальное решение, - сообщили в следственном управлении.
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