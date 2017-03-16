В Духовницком состоялся показ новинок отечественного кино
Организатором мероприятия выступил Саратовский областной методический киновидеоцентр.
Как сообщили в учреждении, вчера, 14 марта, более двухсот жителей района посмотрели новые художественные фильмы «Опасные каникулы» (6+) режиссера О. Беляевой и «Коробка» (12+) режиссера Э. Бордукова.
По словам директора Дома творчества р.п. Духовницкое Елены Смирновой, такие кинопоказы оживляют культурную жизнь района и способствуют гражданскому воспитанию подрастающего поколения.
- Мы надеемся, что подобные мероприятия станут регулярными, так как у жителей, удаленных от областного центра сел и поселков, не всегда есть возможность посмотреть новое отечественное кино, - отметила она.
Саратовский областной методический киновидеоцентр продолжает проводить на территории муниципальных районов области проект «Лучшее российское кино – для всей семьи». Так, 18 марта в с. Быков Острог Балаковского района состоятся показы трех отечественных киноновинок: «Синдбад. Пираты семи штормов» (6+), «Опасные каникулы» (6+) и «Ледокол» (12+).
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