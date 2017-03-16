В гостинице "Жемчужина" ловили условных террористов

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Как сообщает пресс-служба УФСБ по Саратовской области, по легенде учений группа вооруженных террористов в составе 7 человек проникла в здание гостиничного комплекса и осуществила захват порядка 80 гражданских лиц. Угрожая расстрелом заложников и подрывом взрывных устройств, преступники выдвинули требования политического и экономического характера.Оперативный штаб в Саратовской области принял решение о начале условной боевой спецоперации. Силами объединенного подразделения специального назначения террористы были нейтрализованы, заложники освобождены. Пострадавшие эвакуированы, им оказана неотложная медицинская помощь.Проведены мероприятия по осмотру помещений гостиничного комплекса в целях обнаружения неразорвавшихся боеприпасов и обезвреживания взрывных устройств, а также неотложные следственные действия и мероприятия по ликвидации последствий теракта.В ходе учений осуществлена проверка готовности сил и средств субъектов антитеррористической деятельности и оперативной группы в Саратове к проведению первоочередных мер по пресечению террористического акта на объекте массового пребывания людей.Одними из основных целей КШУ являлось совершенствование уровня профессиональной подготовки, теоретических и практических навыков руководящего и личного состава силовых ведомств и органов власти Саратовской области, привлекаемых к участию в КТО, а также отработка взаимодействия дежурных служб.Фото http://primrep.ru