В гостинице "Жемчужина" ловили условных террористов
В центре Саратова прошли командно-штабные учения «Метель-20», направленные на отработку взаимодействия ведомств и органов власти, привлекаемых к ликвидации последствий террористического акта на социально значимых объектах и в местах массового пребывания людей.
Как сообщает пресс-служба УФСБ по Саратовской области, по легенде учений группа вооруженных террористов в составе 7 человек проникла в здание гостиничного комплекса и осуществила захват порядка 80 гражданских лиц. Угрожая расстрелом заложников и подрывом взрывных устройств, преступники выдвинули требования политического и экономического характера.
Оперативный штаб в Саратовской области принял решение о начале условной боевой спецоперации. Силами объединенного подразделения специального назначения террористы были нейтрализованы, заложники освобождены. Пострадавшие эвакуированы, им оказана неотложная медицинская помощь.
Проведены мероприятия по осмотру помещений гостиничного комплекса в целях обнаружения неразорвавшихся боеприпасов и обезвреживания взрывных устройств, а также неотложные следственные действия и мероприятия по ликвидации последствий теракта.
В ходе учений осуществлена проверка готовности сил и средств субъектов антитеррористической деятельности и оперативной группы в Саратове к проведению первоочередных мер по пресечению террористического акта на объекте массового пребывания людей.
Одними из основных целей КШУ являлось совершенствование уровня профессиональной подготовки, теоретических и практических навыков руководящего и личного состава силовых ведомств и органов власти Саратовской области, привлекаемых к участию в КТО, а также отработка взаимодействия дежурных служб.
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