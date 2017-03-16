Уникальные школы России станут участниками проекта РВК и Newtonew
Продемонстрировать российскому обществу необычные школы, где работают уникальные педагоги, призван новый проект, созданный просветительским медиа Newtonew и государственным институтом развития РВК.
Главная задача – показать, как работают фантастические школы, кто в них учится и учит, как учителям удаётся работать с высочайшей эффективностью и справляться с потоком непрогнозируемых задач, какие есть проблемы у заведений и каким образом они преодолеваются.
Первыми участниками проекта стали пять школ из разных областей России. Это IT-школа №10 (Пермь), Новороссийская средняя общеобразовательная школа с аграрным уклоном (пос. Новороссийский), средняя общеобразовательная финно-угорская школа им. Элиаса Леннрота (Петрозаводск), Президентский физико-математический лицей №239 (Санкт-Петербург), Московский академический художественный лицей Российской академии художеств (Москва).
Техническим партнёром проекта стал парк качественного фото, видео и кино-оборудования KINOARENDA. Результаты проекта будут представлены в фото- и видеоотчетах.