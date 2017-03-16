16 марта 2017 12:15 ЧЕТВЕРГ
Новости
17:48 | 15 марта
В Духовницком состоялся показ новинок отечественного кино
16:30 | 15 марта
В гостинице "Жемчужина" ловили условных террористов
15:16 | 15 марта
Пенсионерка погибла при пожаре в Калининске
14:02 | 15 марта
Беларусь готова к прорыву на рынке высоких технологий
12:35 | 15 марта
Уникальные школы России станут участниками проекта РВК и Newtonew
12:00 | 15 марта
Гонки на катафалке
10:23 | 15 марта
Начинается третий сезон конкурса «Синяя птица»
15:30 | 14 марта
В ТЮЗе Киселева - премьера современной сказки для детей
14:11 | 14 марта
С начала года 280 маломобильных пассажиров воспользовались специальными услугами саратовского вокзала
11:57 | 14 марта
Ивантеевская мечеть отметила 20-летие
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

Уникальные школы России станут участниками проекта РВК и Newtonew

Новости
Уникальные школы России станут участниками проекта РВК и Newtonew


Продемонстрировать российскому обществу необычные школы, где работают уникальные педагоги, призван новый проект, созданный просветительским медиа Newtonew и государственным институтом развития РВК.

Главная задача – показать, как работают фантастические школы, кто в них учится и учит, как учителям удаётся работать с высочайшей эффективностью и справляться с потоком непрогнозируемых задач, какие есть проблемы у заведений и каким образом они преодолеваются.

Первыми участниками проекта стали пять школ из разных областей России. Это IT-школа №10 (Пермь), Новороссийская средняя общеобразовательная школа с аграрным уклоном (пос. Новороссийский), средняя общеобразовательная финно-угорская школа им. Элиаса Леннрота (Петрозаводск), Президентский физико-математический лицей №239 (Санкт-Петербург), Московский академический художественный лицей Российской академии художеств (Москва).

Техническим партнёром проекта стал парк качественного фото, видео и кино-оборудования KINOARENDA. Результаты проекта будут представлены в фото- и видеоотчетах.