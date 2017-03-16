Гонки на катафалке

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Спектакль по произведению «Правила поведения в современном обществе» французского актера, режиссера, драматурга Жан-Люка Лагарса поставил его соотечественник Станислас Рокет, консультантом по художественной и литературной части выступил Алексис Лепрэнс.Этого автора переводят и ставят по всему миру. Спектакли по его пьесам идут в Комеди Франсез. В 2016 году Гран-при жюри Каннского фестиваля удостоился фильм знаменитого режиссера Ксавье Долана по пьесе Лагарса «Это всего лишь конец света». Слава к типичному интеллектуалу, представителю новой волны европейской драматургии, умершему в 1994-м в возрасте 38-ми лет, пришла уже после смерти.Станислас Рокет обратился, пожалуй, к самой известной вещи Жан-Люка Лагарса.Написанный в формате лекции, текст «Правил...» представляет собой свод обрядов и ритуалов. Их должен придерживаться каждый нормальный представитель среднего класса: от рождения до смерти, от крещения до венчания. Как прилично выглядеть, следуя по синусоиде земного пути?Приступая к постановке, режиссер определил для себя, что в его занимательном лектории примут участие шесть актеров. Своим решением Рокет попал в точку. Ансамблевое изложение «Правил...» позволило зрителям с первых же минут спектакля избавиться от напряженного ожидания скуки, которую обычно сулит слово «лекция».Незадолго до премьеры Станислас признался, что в спектакле не будет героев: «Я хочу, чтобы актеры на сцене чувствовали ответственность за ту историю, которую они рассказывают, а не только персонажами были».Спектакль начинается на самой высокой эмоциональной ноте. Шевеление младенца в утробе матери, схватки, роды — сплошная экспрессия. Светильник новой жизни «гасят» лекторы. Менторским тоном, предельно сдержанно они комментируют самые яркие события правилами, то и дело повторяя: «если он болен, отсутствует, что тоже случается, или умер, что возможно». Поначалу взрослые лекторы так статичны и рассудительны (особенно на контрасте с играющими зарождение чувств своими юными коллегами Дмитрием Кривоносовым и Анастасией Беловой), что кажется, задачи режиссера они начали воплощать в жизнь непосредственно с приходом зрителей в зал. Но это впечатление, граничащее с разочарованием, кажущееся. И, несмотря на «безымянность» находящихся на сцене, перед публикой возникает галерея ярких образов. Лектор в исполнении заслуженного артиста России Виктора Мамонова выдает поведенческие «нормы» с симпатичной лукавинкой, которой так полюбился зрителям его Князюшка из «Бешеных денег» А.Н.Островского. Все более обаятелен в острохарактерных ролях премьер Драмы, заслуженный артист России Игорь Баголей. В «Правилах...» он ведет перекличку со «Школой жен» Жана-Батиста Мольера, в которой Игорь Михайлович двумя годами раньше предстал в роли господина де Суша. Свое восхищение жизнью как американскими горками (что и в «Шаре братьев Монгольфье» Вадима Леванова) демонстрирует третий Лектор, актриса звонкого таланта Татьяна Родионова. Самой полифоничной среди коллег выглядит Любовь Воробьева, которая может виртуозно перевоплощаться из рассудительного и строгого педагога в задорную ученицу.Декламация привычных «Правил поведения в современном обществе» благодаря артистам представляет собой спетый и слаженный хор. Порой испытываешь эффект «контрастного душа»: от игривого тона, которым повествуется о смерти; от свертка с младенцем, на глазах превращающегося в безжизненно висящее на руке одеяло. Каким-то загадочным образом на второй план уходят и изумительные «слоновцы», и вкусный текст. Не важно и время. В очередной раз художник Юрий Наместников безошибочно угадывает сценографическое решение спектакля. Вневременность происходящего Юрий Михайлович подчеркивает деревянной обшивкой сцены (найдете ли вы более точный символ вечности нежели дерево?). Дополняет замысел постановщиков освещение сцены. Тут присутствуют и фонари «летучая мышь», и современные светильники. И на авансцену выходит сама жизнь. Она-то и выступает главной героиней спектакля. И тем она праздничнее, чем чаще мы вспоминаем о смерти. О том, что эти «две странницы вечных... проходят сквозь сердце мое». Но лейтмотив «memento mori» звучит в спектакле не в том циничном смысле, который сегодня задан социальными сетями, - в сокровенном, изначальном.После ролевых игр с превращением крестных родителей в крестников-шалунов, гонками на катафалке спектакль заканчивается неожиданно, словно кто-то резко выключает свет. Так, наверно, и жизнь заканчивается. Говорят, это удел счастливых избранных. Тех, для кого главным правилом поведения в современном обществе является радость жизни. Поэтому спектакль категорически рекомендуется к просмотру. Лицам, пребывающим в депрессии, – тоже, а, может быть, и в особенности. Для исцеления окончательного и бесповоротного.Автор Елена МаркеловаФото saratovdrama.com