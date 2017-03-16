Начинается третий сезон конкурса «Синяя птица»
ВГТРК начала подготовку к новому - третьему сезону Всероссийского открытого конкурса юных талантов «Синяя Птица»!
На официальном сайте грандиозного телевизионного проекта ptica.tv открыт прием заявок в следующих номинациях:
- вокал (классический, народный, эстрадный);
- хореография (классический балет, спортивно-бальные танцы, народный танец, акробатический рок-н-ролл);
- игра на музыкальных инструментах;
- оригинальный жанр (цирковое искусство, акробатика, художественная гимнастика, другое);
- художественное слово, актерское мастерство;
- ораторское искусство
Участие в конкурсе смогут принять творчески одаренные дети, которым на момент проведения кастингов и съемок программ не исполнится 17 лет. Первые отборочные туры пройдут уже в апреле.
- Для наших ребят это еще одна возможность продемонстрировать всей стране, что Саратовская область богата на таланты! – рассказала региональный продюсер Всероссийского конкурса юных талантов «Синяя Птица» Анна Савина. – В предыдущем сезоне мы удивили всех! Победили сразу двое из четырех детей, представлявших регион! Сейчас 9-летняя саксофонистка Софья Тюрина из г. Балаково и 10-летняя барабанщица из поселка Степное Советского района Екатерина Филимонова «под крылом» одного из членов жюри, знаменитого пианиста Дениса Мацуева активно гастролируют, поражая своими музыкальными способностями не только российскую, но и зарубежную публику. И вот, «Синяя птица» вновь готова осуществлять мечты юных талантов! В ближайшее время мы сообщим, где и когда пройдет отборочный тур в Саратове!