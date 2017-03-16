Начинается третий сезон конкурса «Синяя птица»

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На официальном сайте грандиозного телевизионного проекта ptica.tv открыт прием заявок в следующих номинациях:- вокал (классический, народный, эстрадный);- хореография (классический балет, спортивно-бальные танцы, народный танец, акробатический рок-н-ролл);- игра на музыкальных инструментах;- оригинальный жанр (цирковое искусство, акробатика, художественная гимнастика, другое);- художественное слово, актерское мастерство;- ораторское искусствоУчастие в конкурсе смогут принять творчески одаренные дети, которым на момент проведения кастингов и съемок программ не исполнится 17 лет. Первые отборочные туры пройдут уже в апреле.- Для наших ребят это еще одна возможность продемонстрировать всей стране, что Саратовская область богата на таланты! – рассказала региональный продюсер Всероссийского конкурса юных талантов «Синяя Птица» Анна Савина. – В предыдущем сезоне мы удивили всех! Победили сразу двое из четырех детей, представлявших регион! Сейчас 9-летняя саксофонистка Софья Тюрина из г. Балаково и 10-летняя барабанщица из поселка Степное Советского района Екатерина Филимонова «под крылом» одного из членов жюри, знаменитого пианиста Дениса Мацуева активно гастролируют, поражая своими музыкальными способностями не только российскую, но и зарубежную публику. И вот, «Синяя птица» вновь готова осуществлять мечты юных талантов! В ближайшее время мы сообщим, где и когда пройдет отборочный тур в Саратове!