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В ТЮЗе Киселева - премьера современной сказки для детей

Новости / Культура


18 марта в 11-00 на Большой сцене театра юного зрителя состоится премьера спектакля по пьесе польского драматурга Михала Вальчака «Последний папа».

Над постановкой работает творческая группа из Москвы вместе со специалистами из Саратова. Из столицы для постановки этой сказки в ТЮЗ Киселёва приехали режиссёр Наталья Шумилкина, художник Мария Утробина и ассистент художника Юлия Ветрова, композитор Иван Волков, художник по свету Тарас Михалевский. К ним присоединились артист ТЮЗа Алексей Кривега, который работает над хореографией в спектакле, и хормейстер театра Надежда Голубева. В спектакле используется мультипликация Анны Гантимуровой, тексты двух песен специально для постановки написала артистка ТЮЗа Елена Краснова.

«Последний папа» — современная сказка о девочке Ане, с которой никак не успевал поиграть её вечно занятой папа. До поздней ночи он сидел в стеклянном дворце и работал, а вечером старался «откупиться» от общения с дочерью новыми игрушками. Предоставленная сама себе, девочка стала искать приют в мире фантазий, призвав игрушки себе в сообщники. Но что делать, если грань между реальностью и фантазиями исчезнет? И почему теперь Ане придётся отправиться в очень-ультра-мега опасное путешествие по большому городу? Ответы на все эти вопросы можно узнать на спектакле «Последний папа» в Саратовском ТЮЗе.

Во время своей сверхсекретной миссии Аня повстречает немало очень необычных персонажей. В творческой фантазии Михала Вальчака Русалка, Принцесса и Очень мудрая книга уживаются с Говорящей лужей и Седым Трамваем, Король Хулиганов — с сыном мультимиллионера Алексом фон Бинго, а главными спутниками в путешествии девочки становятся плюшевый медведь с не-медвежьим именем Шарик и кукла Барби. Полная приключений и волшебных событий сказка Михала Вальчака через образы фантастического мира показывает со стороны нашу сегодняшнюю реальность, это очень метафоричная и вместе с тем предельно честная история о нашей жизни.

Режиссёр спектакля Наталья Шумилкина из Москвы уже дважды становилась участником творческой лаборатории «Четвертая высота» в Саратовском ТЮЗе, где делала эскизы по пьесам современных иностранных драматургов. В 2013 году она представила эскиз по тексту француженки Натали Фильон «Дзынь», в 2015 году — по «Закону Архимеда» испанца Жузепа-Марии Миро-и-Коромина. Наталья Шумилкина окончила режиссерский факультет Высшего театрального училища им. Б.Щукина, где сегодня является одни из педагогов, её спектакли идут в РАМТе, театрах Ногинска, Сергиева Посада, Ульяновска, Оренбурга и Оренбургской области и других городах России. Вместе с ней над «Последним папой» работает московская художница Мария Утробина, выпускница Школы-Студии МХАТ, музыку к спектаклю пишет актёр и композитор Иван Волков, к ним присоединится также художник по свету Тарас Михалевский, который в этом сезоне уже работал в ТЮЗе над постановкой «Майская ночь».

Спектакль рекомендован для зрителей старше 8 лет (6+).

В спектакле заняты: заслуженная артистка РФ Нина Пантелеева, артисты театра Анастасия Бескровная, Руслан Дивлятшин, Дарья Доронина, Александра Карельских, Елена Краснова, Алексей Кривега, Артём Кузин, Ирина Протасова, Евгений Сафонов, Михаил Селиванов, Михаил Третьяков, Александр Тремасов, Кристина Топчева, Артём Яксанов, Вера Яксанова.