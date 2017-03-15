15 марта 2017 02:29 СРЕДА
Новости
15:30 | 14 марта
В ТЮЗе Киселева - премьера современной сказки для детей
14:11 | 14 марта
С начала года 280 маломобильных пассажиров воспользовались специальными услугами саратовского вокзала
11:57 | 14 марта
Ивантеевская мечеть отметила 20-летие
10:40 | 14 марта
ОПФР информирует о выплатах родителям-пенсинерам, на иждивении которых находятся студенты
09:09 | 14 марта
Современная технология впечатляет: имплантация зубов без костной пластики
18:00 | 13 марта
В депо Анисовка освоен новый вид ремонта
16:44 | 13 марта
в Аткарске пройдут первые районные краеведческие чтения
15:28 | 13 марта
В "Балаганчике" состоится премьера спектакля по поэмам А.С.Пушкина
14:15 | 13 марта
В Саратове стартовала операция "Уступи юному пешеходу"
13:00 | 13 марта
Двенадцать саратовцев стали обладателями новых квартир
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

С начала года 280 маломобильных пассажиров воспользовались специальными услугами саратовского вокзала

Новости


В Саратовском регионе Приволжской железной дороги большое внимание уделяется созданию безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями.

В 2016 году за помощью обратились около 2,4 тыс человек, что на 34% больше по сравнению с 2015 годом. Сначала текущего года – около 280 пассажиров.

В 2016 году железнодорожный вокзал в Саратове был оборудован подъемными наклонными платформами и переносными вертикальными платформами для осуществления спуска и подъема пассажиров с ограниченными возможностями. Маломобильные пассажиры имеют возможность пользоваться услугами залов повышенной комфортности, билетными кассами дальнего и пригородного сообщения с пониженным уровнем прилавка. В здании вокзала Саратов функционирует пассажирский лифт, на котором можно подняться на все этажи. Установлена «кнопка вызова» для связи с дежурным помощником начальника вокзала и специализированная санитарно – гигиеническая комната.

- В настоящее время на вокзале Саратов реализуется целый комплекс услуг для людей с ограниченными возможностями. Мы оказываем помощь при посадке и высадке в вагон поезда. Доставляем багаж до машины, обеспечиваем сопровождение по территории вокзального комплекса. Все услуги оказываются бесплатно, - отметил начальник вокзала Саратов Иван Меркулов.

С 2014 года на железнодорожном вокзале Саратов-1 в рамках проекта Центра содействия мобильности ОАО «РЖД» круглосуточно без выходных дней по многоканальному телефону 8-800-510-11-11 принимаются заявки на оказание помощи. Кроме того, пассажир или его сопровождающий могут обратиться к дежурному помощнику начальника вокзала.