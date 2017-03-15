С начала года 280 маломобильных пассажиров воспользовались специальными услугами саратовского вокзала

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В 2016 году за помощью обратились около 2,4 тыс человек, что на 34% больше по сравнению с 2015 годом. Сначала текущего года – около 280 пассажиров.В 2016 году железнодорожный вокзал в Саратове был оборудован подъемными наклонными платформами и переносными вертикальными платформами для осуществления спуска и подъема пассажиров с ограниченными возможностями. Маломобильные пассажиры имеют возможность пользоваться услугами залов повышенной комфортности, билетными кассами дальнего и пригородного сообщения с пониженным уровнем прилавка. В здании вокзала Саратов функционирует пассажирский лифт, на котором можно подняться на все этажи. Установлена «кнопка вызова» для связи с дежурным помощником начальника вокзала и специализированная санитарно – гигиеническая комната.- В настоящее время на вокзале Саратов реализуется целый комплекс услуг для людей с ограниченными возможностями. Мы оказываем помощь при посадке и высадке в вагон поезда. Доставляем багаж до машины, обеспечиваем сопровождение по территории вокзального комплекса. Все услуги оказываются бесплатно, - отметил начальник вокзала Саратов Иван Меркулов.С 2014 года на железнодорожном вокзале Саратов-1 в рамках проекта Центра содействия мобильности ОАО «РЖД» круглосуточно без выходных дней по многоканальному телефону 8-800-510-11-11 принимаются заявки на оказание помощи. Кроме того, пассажир или его сопровождающий могут обратиться к дежурному помощнику начальника вокзала.