15 марта 2017 02:29 СРЕДА
Новости
15:30 | 14 марта
В ТЮЗе Киселева - премьера современной сказки для детей
14:11 | 14 марта
С начала года 280 маломобильных пассажиров воспользовались специальными услугами саратовского вокзала
11:57 | 14 марта
Ивантеевская мечеть отметила 20-летие
10:40 | 14 марта
ОПФР информирует о выплатах родителям-пенсинерам, на иждивении которых находятся студенты
09:09 | 14 марта
Современная технология впечатляет: имплантация зубов без костной пластики
18:00 | 13 марта
В депо Анисовка освоен новый вид ремонта
16:44 | 13 марта
в Аткарске пройдут первые районные краеведческие чтения
15:28 | 13 марта
В "Балаганчике" состоится премьера спектакля по поэмам А.С.Пушкина
14:15 | 13 марта
В Саратове стартовала операция "Уступи юному пешеходу"
13:00 | 13 марта
Двенадцать саратовцев стали обладателями новых квартир
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

Ивантеевская мечеть отметила 20-летие

Новости
Ивантеевская мечеть отметила 20-летие


В праздновании юбилея Соборной мечети Ивантеевского района приняли участие представители комитета общественных связей и национальной политики области, Глава Ивантеевского района Василий Басов, имам-мухтасиб Рамиль-хазрат Мустафин, представители ДУМ СО, верующие Ивантеевки и соседних населенных пунктов района.

По информации комитета общественных связей и национальной политики области, в праздничный для всех мусульман района день состоялось открытие зала торжеств и нового здания для ритуального омовения, которые построили на территории Соборной мечети.

Кроме того, в рамках праздничного мероприятия в этот день в Ивантеевке состоялся II Областной коранический конкурс для детей, организованный местной общиной и кораническим центром «Зейд бин Сабит» при Духовном управлении мусульман Саратовской области. Как отметил руководитель Центра Ильяс-хазрат Ильясов, предварительно был проведен отборочный тур в районах. В финальную часть вышли более 20 мальчиков и девочек от 5 до 14 лет. Они соревновались в двух номинациях – «Чтение наизусть «Аль-Фатихи» и трех последних сур» и «30 Джуз».

Начальник отдела по работе с национальными и религиозными объединениями комитета общественных связей и национальной политики Николай Косенко передал участникам праздничных мероприятий слова приветствия от имени министра области – председателя комитета общественных связей и национальной политики Сергея Зюзина и отметил важность ведения активной общественной работы не только в областном центре, но и в районах области.

Фото http://mw2.google.com