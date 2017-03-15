Ивантеевская мечеть отметила 20-летие

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По информации комитета общественных связей и национальной политики области, в праздничный для всех мусульман района день состоялось открытие зала торжеств и нового здания для ритуального омовения, которые построили на территории Соборной мечети.Кроме того, в рамках праздничного мероприятия в этот день в Ивантеевке состоялся II Областной коранический конкурс для детей, организованный местной общиной и кораническим центром «Зейд бин Сабит» при Духовном управлении мусульман Саратовской области. Как отметил руководитель Центра Ильяс-хазрат Ильясов, предварительно был проведен отборочный тур в районах. В финальную часть вышли более 20 мальчиков и девочек от 5 до 14 лет. Они соревновались в двух номинациях – «Чтение наизусть «Аль-Фатихи» и трех последних сур» и «30 Джуз».Начальник отдела по работе с национальными и религиозными объединениями комитета общественных связей и национальной политики Николай Косенко передал участникам праздничных мероприятий слова приветствия от имени министра области – председателя комитета общественных связей и национальной политики Сергея Зюзина и отметил важность ведения активной общественной работы не только в областном центре, но и в районах области.Фото http://mw2.google.com