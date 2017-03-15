ОПФР информирует о выплатах родителям-пенсинерам, на иждивении которых находятся студенты
Повышению за счёт иждивенцев подлежат пенсии по старости и инвалидности.
По информации регионального отделения ПФР, получать увеличенную фиксированную выплату могут оба родителя. При этом возраст студентов должен быть не старше 23 лет. На детей до 18 лет повышенная фиксированная выплата к страховой пенсии родителям устанавливается независимо от факта учебы и иждивения.
Для установления повышенной фиксированной выплаты, родители, обращающиеся за назначением страховой пенсии по старости или страховой пенсии по инвалидности, наряду с заявлением должны представить документы, подтверждающие наличие детей (свидетельства о рождении). На детей старше 18-ти лет дополнительно представляются документы, подтверждающие их обучение и нахождение на иждивении обратившегося.
В случае представления документов о наличии иждивенцев после установления пенсии производится перерасчет размера фиксированной выплаты к страховой пенсии с 1 числа месяца, следующего за месяцем обращения с заявлением и со всеми необходимыми документами.
Как правило, в марте по итогам зимней сессии могут произойти изменения в статусе обучающегося. При отчислении студента, призыве его в ряды Вооруженных сил, переводе его на иную форму обучения и так далее прекращается выплата повышенной фиксированной выплаты к страховой пенсии его родителям. Во избежание переплаты родитель обязан сообщить в территориальный орган Пенсионного фонда об изменениях, влияющих на повышение фиксированной выплаты в связи с наличием иждивенца, не позднее следующего рабочего дня после наступления соответствующих обстоятельств.
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