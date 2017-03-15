Современная технология впечатляет: имплантация зубов без костной пластики
Компания «32 Dent» приглашает пациентов, желающих быстро и комфортно восстановить здоровье зубов. Специалисты клиники осуществляют имплантацию зубов без костной пластики, что позволяет не терять время и средства, не испытывать неудобства в течение длительного времени.
Имплантация зубов без костной пластики выполняется по самым современным технологиям, процедура очень эффективна и надежна: заживление происходит в самых сложных случаях. Протезирование и имплантация проводятся всего за три дня. Операция возможна при полном отсутствии всех зубов, имплантация поможет даже тем, кому было отказано по различным показаниям в костной пластике.
Специалисты клиники подчеркивают: процедура имплантации стоит дешевле, чем наращивание костной ткани. На установку системы дается гарантия качества. Для выполнения операции необходимо обратиться к стоматологу для первичного осмотра, а затем сделать компьютерную томографию, панорамный снимок челюсти и сдать анализы. Весь процесс займет не более трех дней.