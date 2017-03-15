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В депо Анисовка освоен новый вид ремонта

Новости
В депо Анисовка освоен новый вид ремонта


Сегодня состоялся пуск первого рельсового автобуса РА-1 после капитального ремонта, выполненного в условиях депо.

В торжественном запуске приняли участие начальник Приволжской железной дороги Сергей Альмеев, заместитель начальника Центральной дирекции моторвагонного подвижного состава – филиала ОАО «РЖД» Сергей Кожемякин, первый заместитель председателя правительства Саратовской области Александр Стрелюхин, руководители служб и дирекций ПривЖД.

По словам Сергея Альмеева, благодаря освоению технологии капитального ремонта рельсового автобуса РА-1 в депо появилось 68 дополнительных рабочих мест, улучшена техническая оснащенность предприятия. Все это способствует стабильности социально-экономической обстановки в регионе, а также увеличению налоговых отчислений в бюджет Саратовской области.

Депо первым на сети железных дорог освоило ремонт рельсовых автобусов серии РА-1. Он производится на базе производственных участках депо, включает в себя колесно-роликовый цех, автотормозной цех, автосцепной цех, электромашинный цех, заготовительный цех, цех по ремонту внутрисалонного оборудования.

По информации службы корпоративных коммуникаций ПривЖД, с начала 2015 года в моторвагонном депо Анисовка ведется капитальный ремонт рельсовых автобусов серии РА-2. Всего за этот период было отремонтировано 10 рельсовых автобусов серии РА-2. Экономический эффект составил более 34 млн рублей.

За два года на предприятии появилось более 100 рабочих мест. Освоение новых видов ремонта позволит выполнять капитальный ремонт рельсовых автобусов для Приволжской, Горьковской, Куйбышевской, Юго-Восточной, Свердловской и Северо-Кавказской железных дорог. В планах предприятия – капитальный ремонт электропоездов серии ЭД9э.