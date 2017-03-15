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в Аткарске пройдут первые районные краеведческие чтения

Новости
в Аткарске пройдут первые районные краеведческие чтения


Мероприятие 14 апреля и будет посвящен памяти ученого Александра Минха.

Историк, краевед, этнограф, археолог, член императорского российского географического общества Александр Минх является автором первой книги об Аткарске. Он по праву считается одним из основателем Саратовского научного краеведения. Минх первым собрал и опубликовал уникальные сведения об истории Аткарского края, которыми до сих пользуются ученые историки.

В планах мероприятия – выставка рисунков Минха и фотографий старого Аткарска, историческая реконструкция, выступления саратовских историков и местных краеведов.

По информации министерства по делам территориальных образований, также в этом году в районе планируется провести Фестиваль роз. Организаторы анонсируют издание фотоальбома об истории аткарских роз, проведение мастер-классов по флористике, конкурса на лучший костюм Аткарской розы, фотовыставки и многое другое.

Фото http://saratov.bezformata.ru