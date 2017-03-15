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В "Балаганчике" состоится премьера спектакля по поэмам А.С.Пушкина

Новости / Культура
В "Балаганчике" состоится премьера спектакля по поэмам А.С.Пушкина


17 марта и 20 марта зрители увидят спектакль "Пушкин. Две поэмы".

Театр драмы, музыки и поэзии «Балаганчикъ» обратился к творчеству Александра Сергеевича Пушкина, чтобы еще раз убедиться самим и убедить зрителя в том, что звучащее слово гениального поэта – это наслаждение!

– Две поэмы А. С. Пушкина – “Полтава” и “Граф Нулин” в пространстве данного спектакля – это наша попытка соединить, на первый взгляд, несоединимое: трагическое и смешное, поучительное и развлекательное, достоверно-историческое и откровенно придуманное, - отмечает режиссер Олег Загуменнов. - Но сама жизнь подчас парадоксальнее любого искусного художественного вымысла. Будем же доверчивы и открыты чудесным хитросплетениям проказницы Судьбы!

В спектакле заняты актеры Михаил Юдин, Елена Смирнова, Наталья Карпова, Станислав Шалункин, Александр Котелков.