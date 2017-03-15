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В Саратове стартовала операция "Уступи юному пешеходу"

Новости
В Саратове стартовала операция "Уступи юному пешеходу"

В период с 13 по 19 марта на дорогах города сотрудники Госавтоинспекции проводят профилактическое мероприятие, направленное на предупреждение дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездом на детей пешеходов, в том числе в зоне расположения пешеходных переходов.

По информации отделения пропаганды ГИБДД Саратова, за два месяца 2017 года на дорогах Саратова произошло 10 дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в которых 11 детей получили травмы. Из них 9 дорожно-транспортных происшествий произошли с участием детей-пешеходов. 5 ДТП произошли на пешеходных переходах по вине водителей, которые нарушали правила проезда пешеходных переходов, и 4 по вине самих детей.

Данная акция будет нацелена на активизацию разъяснительной работы с водителями, профилактику и пропаганду безопасного поведения на дороге среди подрастающего поколения в детских учреждениях, а также организацию бесед с родителями на предприятиях и в госучреждениях.

Фото http://newrussia2011.ru