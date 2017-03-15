Двенадцать саратовцев стали обладателями новых квартир

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В министерстве строительства и ЖКХ Саратовской области состоялась жеребьевка по распределению жилых помещений. В мероприятии приняли участие заместитель министра Виталий Шепелев и депутат Саратовской областной Думы Леонид Писной.По информации регионального минстроя, обладателями новых квартир в Новоузенске стали десять детей-сирот из этого. Еще две квартиры в Саратове распределены между жителями с тяжелыми формами хронических заболеваний.Как отметил в ходе жеребьевки Виталий Шепелев, с начала года улучшены жилищные условия 164 детей-сирот и 2 граждан, имеющих тяжелые хронические заболевания.- Независимо от экономической ситуации или строительных издержек мы обязаны предоставлять жителям установленные социальные гарантии. Для этого Губернатором Валерием Радаевым и Правительством области предпринимаются все необходимые усилия. В областном бюджете в 2017 году только на обеспечение жильем детей-сирот предусмотрено около 400 млн рублей, - отметил заместитель министра.Всего в 2017 году планируется обеспечить жильем около 700 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.Фото http://www.kolmovo.ru/news/wp-content/uploads/2014/09/78fb7d.jpg