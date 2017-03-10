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«Золотой Айфон» запретили к показу на российских музыкальных каналах

Новости
«Золотой Айфон» запретили к показу на российских музыкальных каналах


Стало известно о том, что ряд музыкальных каналов отказал в ротации резонансного клипа «Золотой Айфон» набирающего популярность отечественного певца Славы Левита.

В пресс-службах Европы Плюс ТВ, Ру ТВ, Мьюзик Бокс, Муз ТВ, мотивируя решение о запрете на показ этого клипа, сослались на то, что он попадает в категорию 21+, что противоречит музыкальной политике канала.

Первый музыкальный и Бридж ТВ сообщили, что у них имеются предположения, что клип является скрытой рекламой продукции Apple. Представители каналов пообещали повторно вернуться к вопросу когда автором будет удалено изображение телефона и заменены слова «золотой айфон, золотой айфон».

Джус ТВ, Хит ТВ и Кисс ТВ отказали в ротации клипа по причине «личного вкуса генерального продюсера».

В эфир клип согласился взять лишь канал О2ТВ, но только с 1 апреля.

Исходя из статистики TNS, в феврале творение Славы Левита набрало наибольшую музыкальную популярность. Позади оказались даже новые хиты Гуфа, L'One, Феникса, МС Хованского и Оксимирона.