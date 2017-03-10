«Золотой Айфон» запретили к показу на российских музыкальных каналах

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В пресс-службах Европы Плюс ТВ, Ру ТВ, Мьюзик Бокс, Муз ТВ, мотивируя решение о запрете на показ этого клипа, сослались на то, что он попадает в категорию 21+, что противоречит музыкальной политике канала.Первый музыкальный и Бридж ТВ сообщили, что у них имеются предположения, что клип является скрытой рекламой продукции Apple. Представители каналов пообещали повторно вернуться к вопросу когда автором будет удалено изображение телефона и заменены слова «золотой айфон, золотой айфон».Джус ТВ, Хит ТВ и Кисс ТВ отказали в ротации клипа по причине «личного вкуса генерального продюсера».В эфир клип согласился взять лишь канал О2ТВ, но только с 1 апреля.Исходя из статистики TNS, в феврале творение Славы Левита набрало наибольшую музыкальную популярность. Позади оказались даже новые хиты Гуфа, L'One, Феникса, МС Хованского и Оксимирона.