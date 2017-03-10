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Для маленьких художников провели весенний мастер-класс

Новости
Для маленьких художников провели весенний мастер-класс

Мероприятие прошло в изостудии «Художник» Детско-юношеского центра Фрунзенского района.

По информации районной администрации, участником мастер-класса стали дети и их родители. Под руководством саратовского художника-живописца Алексея Карнаухова и преподавателя Анны Королевой было создано около 40 работ. Основными темами стали: преображающийся после зимы город, отражения в весенних лужицах, мартовские коты, весенние ручейки и т.д.

«Ребята смело смешивали краски и погружались в атмосферу солнечных лучей, весенних бликов, синевы мартовского неба. Работы выполнены гуашью и в технике акварельной живописи», - поделилась художница Анна Королева.