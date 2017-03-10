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В Саратовской области выберут "Учителя года"

Новости
В Саратовской области выберут "Учителя года"


Финал конкурса состоится 17-20 апреля в медико-биологическом лицее Саратова.

По информации министерства образования области, 15-17 марта в школе № 1, школе № 33 имени П.А. Столыпина и школе «Патриот» с кадетскими классами г. Энгельса пройдут конкурсные испытания участников регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года – 2017».

В этом году в конкурсе принимают участие 35 педагогов. Среди них учителя физики, математики, русского языка и литературы, ОБЖ, биологии, географии, иностранных языков, начальных классов.

15 марта состоится знакомство конкурсантов с детскими коллективами, 16-17 марта педагоги проведут открытые уроки.

30-31 марта в Саратовском областном институте развития образования пройдут методические семинары участников конкурса.

Имя лучшего учителя области будет названо в апреле.

Фото http://e-rubtsovsk.ru