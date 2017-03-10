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Подростка будут судить за разбой и убийство пенсионерки

Новости / ЧП
Подростка будут судить за разбой и убийство пенсионерки


Преступление было совершено осенью прошлого года в Хвалынске.

По информации СУ СКР по Саратовской области, в ночное время 13 ноября 18-летний местный житель незаконно проник в квартиру дома, расположенного на улице Рабочей города Хвалынска, где проживала знакомая ему 85-летняя женщина. Там злоумышленник стал требовать у престарелой хозяйки жилого помещения передать ему денежные средства, а после получения отказа нанес ей множественные удары ножом в область туловища. После содеянного злоумышленник покинул место происшествия.

С полученными повреждениями потерпевшую госпитализировали в медицинское учреждение, где спустя два дня она скончалась.

В ходе следствия обвиняемый дал признательные показания.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, и после утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото http://img01.rl0.ru