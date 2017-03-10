Подростка будут судить за разбой и убийство пенсионерки
Преступление было совершено осенью прошлого года в Хвалынске.
По информации СУ СКР по Саратовской области, в ночное время 13 ноября 18-летний местный житель незаконно проник в квартиру дома, расположенного на улице Рабочей города Хвалынска, где проживала знакомая ему 85-летняя женщина. Там злоумышленник стал требовать у престарелой хозяйки жилого помещения передать ему денежные средства, а после получения отказа нанес ей множественные удары ножом в область туловища. После содеянного злоумышленник покинул место происшествия.
С полученными повреждениями потерпевшую госпитализировали в медицинское учреждение, где спустя два дня она скончалась.
В ходе следствия обвиняемый дал признательные показания.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, и после утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Фото http://img01.rl0.ru