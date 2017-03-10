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Илья Захаров выиграл "бронзу" Мировой серии

Новости / Спорт
Илья Захаров выиграл "бронзу" Мировой серии


С 9 по 11 марта в Китае (город Гуанчжоу) проводятся соревнования Мировой серии по прыжкам в воду.

Саратовскую область на соревнованиях представляет Олимпийский чемпион Илья Захаров.

Вчера, 9 марта, завершилась финальная часть соревнований в синхронных прыжках с трехметрового трамплина. Илья Захаров и Евгений Кузнецов заняли третье место с результатом в 430,86 балла, уступив лишь командам Китая и Великобритании.

Сегодня Илья выступит в индивидуальных прыжках.

Фото http://bezformata.ru