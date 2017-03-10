Илья Захаров выиграл "бронзу" Мировой серии
С 9 по 11 марта в Китае (город Гуанчжоу) проводятся соревнования Мировой серии по прыжкам в воду.
Саратовскую область на соревнованиях представляет Олимпийский чемпион Илья Захаров.
Вчера, 9 марта, завершилась финальная часть соревнований в синхронных прыжках с трехметрового трамплина. Илья Захаров и Евгений Кузнецов заняли третье место с результатом в 430,86 балла, уступив лишь командам Китая и Великобритании.
Сегодня Илья выступит в индивидуальных прыжках.
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