Выпускники саратовских школ могут стать участниками проекта «Готов на 100!»
Ребята смогут оценить свой уровень подготовки к государственной итоговой аттестации.
Региональный центр оценки качества образования реализует проект «Готов на 100!». По информации регионального министерства образования, участниками проекта могут стать выпускники 9-х и 11-х классов образовательных организаций, их родители и педагоги.
В рамках проекта школьникам предлагается принять участие в независимой экспертизе учебных достижений. Исследование может быть проведено анонимно.
Участие в проекте даст возможность ребятам (в том числе и анонимно) выявить свой уровень подготовки к государственной итоговой аттестации, Тестирование может проводиться по одному или нескольким предметам. Кроме того, участники проекта получат рекомендации экспертов предметных комиссий по подготовке к государственной итоговой аттестации.
В рамках проекта специалисты регионального центра оценки качества образования окажут помощь родителям выпускников по вопросам психологической поддержки детей в период подготовки и проведения ГИА, расскажут о критериях оценки полученных результатов.
Фото http://pokemon-de.hopto.org