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В Саратовскую область пытались незаконно ввезти саженцы черешни и рисовую крупу

Новости
В Саратовскую область пытались незаконно ввезти саженцы черешни и рисовую крупу


Груз транспортировался из Республики Кыргызстан.

По информации регионального управления Россельхознадзора, в начале марта на фитосанитарном контрольном посту «Озинки» было выявлено нарушение карантинного законодательства при ввозе подкарантинной продукции на территорию Российской Федерации автомобильным транспортом.

При проведении контроля было установлено, что на территорию региона ввозилась подкарантинная продукция – саженцы черешни 50 штук и крупа рисовая 280 кг из Республики Кыргызстан без фитосанитарной документации.

По итогам проведенного карантинного фитосанитарного контроля на владельца груза, допустившего нарушение карантинного законодательства, составлен протокол об административном правонарушении по ст. 10.2 КоАП РФ – нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции (подкарантинного материала, подкарантинного груза).

В соответствии с требованиями международного карантинного законодательства собственнику подкарантинного груза выдано предписание о возврате саженцев черешни и рисовой крупы по месту отгрузки.

Фото http://ki.ill.in.ua