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В Саратове задержали четырех пьяных водителей

Новости
В Саратове задержали четырех пьяных водителей


С 20.00 8 марта по 06:00 9 марта Госавтоинспекцией города Саратова проводилось профилактическое рейдовое мероприятие «Нетрезвый водитель».

Как сообщили в ведомстве, всего было задействовано свыше 50 инспекторов ДПС ГИБДД и 10 дружинников «Дорожного патруля». За время рейда было проверено свыше 100 водителей управляющих транспортными средствами. Задержано 4 водителя, управляющих автомобилем в состоянии опьянения, из которых один нетрезвый водитель на момент задержания оказался уже лишенным права управления транспортными средствами.

В отношении водителя, повторно севшего за руль в алкогольном опьянении, возбуждено уголовное дело, теперь ему грозит лишение свободы сроком на два года с лишением права управлять транспортными средствами в течение трех лет. Водителям, управляющим транспортным средством в состоянии опьянения или отказавшимся от медицинского освидетельствования, грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет.

Фото http://berezniki.bezformata.ru