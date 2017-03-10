В Саратове задержали четырех пьяных водителей

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Как сообщили в ведомстве, всего было задействовано свыше 50 инспекторов ДПС ГИБДД и 10 дружинников «Дорожного патруля». За время рейда было проверено свыше 100 водителей управляющих транспортными средствами. Задержано 4 водителя, управляющих автомобилем в состоянии опьянения, из которых один нетрезвый водитель на момент задержания оказался уже лишенным права управления транспортными средствами.В отношении водителя, повторно севшего за руль в алкогольном опьянении, возбуждено уголовное дело, теперь ему грозит лишение свободы сроком на два года с лишением права управлять транспортными средствами в течение трех лет. Водителям, управляющим транспортным средством в состоянии опьянения или отказавшимся от медицинского освидетельствования, грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет.Фото http://berezniki.bezformata.ru