Жители Чувашии рассчитывают найти лучшую работу в другом регионе

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Закономерно, стало существенно ухудшаться социальное самочувствие местных жителей. Исходя из результатов федерального Агентства по трудоустройству, жители Чувашии трудоспособного возраста скептически относятся к возможностям плодотворно трудиться и хорошо зарабатывать в регионе. Около 40% таких граждан считает, что может найти лучшую долю в других регионах. Известный политолог Борис Колосов подчеркнул, что в отношении таких граждан есть смысл вести речь о так называемой «скрытой занятости», когда люди работают неофициально и получают зарплату в конверте.Любопытно, что в рамках недавнего прямого эфира на федеральном ТВ глава Чувашии Михаил Игнатьев с апломбом заявил, что в подотчетном ему регионе нет проблем с безработицей (всего 0,6%). Однако как тогда сходятся с его словами данные о тех самых 40% жителей Чувашии, вынужденных трудиться неофициально?