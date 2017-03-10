На территории охотхозяйства Ртищевского района обнаружены шкуры незаконно добытых лосей

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По информации комитета охотничьего хозяйства и рыболовства области, в понедельник, 6 марта, в ходе рейда на территории охотхозяйства ИП Малюгин «Чистые пруды» Ртищевского района были обнаружены шкуры от двух лосей. Шкуры принадлежали двум молодым самцам.На место пришествия вызваны сотрудники полиции. Гильз обнаружено не было, однако изъята и сдана на исследование пуля, которая застряла в шкуре.В ходе проверочных действий в холодильнике одного из егерей охотпользователя ИП Малюгина найдено мясо лося, на санях другого егеря того же хозяйства – остатки волос и крови, предположительно именно на них и перевозились туши.В настоящее время проводятся все необходимые проверочные действия. Случай находится на личном контроле министра области – председателя комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Игоря Потапова.Фото http://iohotnik.ru