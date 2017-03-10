В Татищевском районе произошло убийство во время застолья

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По информации СУ СКР по Саратовской области, 7 марта в утреннее время в правоохранительные органы от местного жителя поступило сообщение об обнаружении на улице вблизи жилого дома, расположенного в одном из населенных пунктов Татищевского района, тела 51-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти.Согласно предварительным результатам судебно-медицинского исследования, его смерть наступила в результате колото-резаного ранения живота, проникающего в брюшную полости с повреждением брыжейки кишечника, сопровождающегося острой кровопотерей.В ходе проведенных следственных и оперативно-розыскных мероприятий установлена причастность к совершению противоправного деяния в отношении потерпевшего его знакомого 1972 года рождения.По версии следствия, вечером 6 марта мужчины распивали спиртные напитки в доме приятеля. Во время застолья 51-летний потерпевший стал оказывать знаки внимания подруге обвиняемого. На этой почве между ними произошел конфликт. В ходе ссоры мужчина 1972 года рождения нанес оппоненту один удар ножом в живот. После произошедшего потерпевший покинул территорию домовладения, однако от полученного ранения скончался вблизи указанного дома.- В настоящее время злоумышленник признал вину в инкриминируемом ему деянии, - сообщили в управлении. - Решается вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.Фото http://img1.stavropolye.tv