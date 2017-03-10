Пенсионерка получила ранение от собственной дочери
Возбуждено уголовное дело.
ЧП произошло накануне Международного женского дня. По информации регионального управления МВД, 7 марта вечером из своей квартиры по ул. Загороднева в ГКБ с диагнозом "Проникающая колото-резанная рана живота" госпитализирована женщина 1941 года рождения. Она пояснила, что рану ей нанесла дочь.
В ходе оперативно-розыскного мероприятия подозреваемая была задержана. Она находится под подпиской о невыезде.
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