За 5 лет число многодетных семей в области выросло на 4 тысячи

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По информации министерства социального развития, в целом семьям с детьми предоставляется 19 видов различных денежных выплат, из них 9 – из областного бюджета.Ежемесячная денежная выплата в размере 6 495 рублей на третьего и каждого последующего ребенка была назначена на 3,4 тысячи детей, родившихся в 2016 году. 231 семья воспользовалась государственной социальной помощью (до 24 тыс. руб.) на основании социального контракта.Продолжена выплата регионального семейного капитала, который можно использовать на улучшение жилищных условий и получение образования детьми. В 2016 году региональный семейный капитал получили 920 семей области.Многодетным семьям, которых в области сегодня 18 тысяч, продолжено предоставление земельных участков. Решение о предоставлении земли в 2016 году принято в отношении 1,2 тысяч многодетных семей.Фото http://www.kolmovo.ru