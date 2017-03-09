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За 5 лет число многодетных семей в области выросло на 4 тысячи

Новости
За 5 лет число многодетных семей в области выросло на 4 тысячи


По мнению министра социального развития области Ларисы Колязиной, этому способствует проводимая в регионе социальная политика.

По информации министерства социального развития, в целом семьям с детьми предоставляется 19 видов различных денежных выплат, из них 9 – из областного бюджета.

Ежемесячная денежная выплата в размере 6 495 рублей на третьего и каждого последующего ребенка была назначена на 3,4 тысячи детей, родившихся в 2016 году. 231 семья воспользовалась государственной социальной помощью (до 24 тыс. руб.) на основании социального контракта.

Продолжена выплата регионального семейного капитала, который можно использовать на улучшение жилищных условий и получение образования детьми. В 2016 году региональный семейный капитал получили 920 семей области.

Многодетным семьям, которых в области сегодня 18 тысяч, продолжено предоставление земельных участков. Решение о предоставлении земли в 2016 году принято в отношении 1,2 тысяч многодетных семей.

Фото http://www.kolmovo.ru