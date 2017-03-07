"Опорную сеть" дорог области начнут ремонтировать в апреле

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Напомним, что губернатором области Валерием Радаевым дано поручение незамедлительно принять все необходимые меры по обеспечению безопасного проезда по автодорогам и улично-дорожной сети. Министр Николай Чуриков напомнил руководителям дорожных организаций о гарантийных обязательствах и призвал не дожидаться проверок, а самим исправлять недостатки. Он поставил задачу устранить все дефекты до 15 мая.Также министр сообщил, что в этом году на Тамбовском, Волгоградском, Самарском направлениях 50 километровая зона от областного центра будет приведена в нормативное состояние.Районные центры также получат возможность улучшить свои дороги. Благодаря губернатору области процент отчислений акцизов на нефтепродукты в муниципальный дорожный фонд увеличился с 10 до 15%. К тому же второй год подряд выделяются субсидии из дорожного фонда.По информации пресс-службы министерства, благодаря авансированию дорожных работ организации уже закупили строительные материалы в полном объеме. Как только позволит погода, начнутся широкомасштабные работы. К ним планируется приступить уже в апреле.Фото http://img02.rl0.ru