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"Опорную сеть" дорог области начнут ремонтировать в апреле

Новости
"Опорную сеть" дорог области начнут ремонтировать в апреле


В министерстве транспорта и дорожного хозяйства состоялось рабочее совещание о мерах по обеспечению безопасного проезда по улично-дорожной сети и исполнении гарантийных обязательств при ремонте, проведенном в 2016 году.

Напомним, что губернатором области Валерием Радаевым дано поручение незамедлительно принять все необходимые меры по обеспечению безопасного проезда по автодорогам и улично-дорожной сети. Министр Николай Чуриков напомнил руководителям дорожных организаций о гарантийных обязательствах и призвал не дожидаться проверок, а самим исправлять недостатки. Он поставил задачу устранить все дефекты до 15 мая.

Также министр сообщил, что в этом году на Тамбовском, Волгоградском, Самарском направлениях 50 километровая зона от областного центра будет приведена в нормативное состояние.

Районные центры также получат возможность улучшить свои дороги. Благодаря губернатору области процент отчислений акцизов на нефтепродукты в муниципальный дорожный фонд увеличился с 10 до 15%. К тому же второй год подряд выделяются субсидии из дорожного фонда.

По информации пресс-службы министерства, благодаря авансированию дорожных работ организации уже закупили строительные материалы в полном объеме. Как только позволит погода, начнутся широкомасштабные работы. К ним планируется приступить уже в апреле.

Фото http://img02.rl0.ru