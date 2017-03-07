В Энгельсе две сестры обвиняются в разбое

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Завершено расследование уголовного дела по обвинению ранее судимой 27-летней местной жительницы и ее 17-летней сестры в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору).По информации СУ СКР по Саратовской области, 21 сентября прошлого года сестры, находясь в вечернее время около одного из жилых домов по улице Микрорайон-1 Энгельса, совершили разбойное нападение на 45-летнюю местную жительницу. Они похитили у нее пакет, в котором были личные вещи, а также денежные средства, причинив тем самым ущерб на сумму более 3 900 рублей.В ходе следствия благодаря принятым следователями территориального подразделения СК мерам причиненный ущерб возмещен в полном объеме. В настоящее время уголовное дело передано прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующего направления его в суд для рассмотрения по существу.Фото http://img1.stavropolye.tv