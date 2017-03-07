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Стартует I тур конкурса «Новые имена Губернии»

Новости / Культура
Стартует I тур конкурса «Новые имена Губернии»


Отборочные прослушивания пройдут 9 марта.

По информации министерства культуры области, проект направлен на выявление и поддержку одаренных детей в сфере искусства. Его цель – дать возможность талантливым детям от пяти до семнадцати лет со всех уголков области заявить о своем творчестве на региональном уровне. Лучшие участники и их педагоги будут приглашены в Саратов на специально организованную творческую школу, где мастер-классы будут давать лучшие педагоги области и мастера искусств России. Победителей конкурса в ноябре ждет Саратовская сцена детского театрально-концертного учреждения. Новые имена Губернии выступят в гала-концерте в сопровождении лучших оркестров области.

9 марта в 11.00 концерт-смотр пройдет в помещении детской школы искусств имени А.А.Талдыкина Калининского района, а в 15.00 отборочные выступления состоятся на сцене детской школы искусств Лысогорского района.

В трех номинациях (инструментальное исполнительство, вокальное искусство, художественное чтение) выступят в общей сложности около тридцати ребят.

Победители этого этапа получат возможность прислать записи своих выступлений для участия во II туре конкурса, который будет проходить в заочной форме, а в качестве жюри выступят ведущие мастера искусств области.

Фото http://www.e1.ru