Анна Чудакова из Степного прошла в следующий этап шоу "Ты супер!" на НТВ

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Она исполнила песню из репертуара группы IOWA– «Песня простая», сопровождая свое выступления зажигательными движениями и вокальной игрой, чем незамедлительно впечатлила одного из судей – певицу Елку. Она практически сразу проголосовала за юную участницу,высоко оценив вокальные данные конкурсантки и ответив, что выбранная песня очень сложна, она требует неформатного и сильного голосового тембра, однако Анна справилась с этим блестяще.«Аня, ты – супер, ты – умничка, ты с этим справилась», - заявила артистка.Однако остальные члены жюри не торопились с решением. Последний фактор заставил Анну изрядно поволноваться, что было заметно, однако на исполнение номера это не повлияло.В итоге композитор Виктор Дробыш и певец Стас Пьеха нажали на зеленую кнопку уже в конце песни, после чего Чудакова расплакалась.Также в следующий тур конкурса прошла еще одна представительница Саратовской области, учащаяся ДШИ № 11 г.Саратова 14-летняя Анастасия Симоганова, которая исполнила для жюри песню шведской певицы Loreen «Euphoria». Саратовчанка завоевала признание трех членов жюри из четырех.