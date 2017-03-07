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Состоялся видеомост Севастополь-Саратов «Раскрытые в детстве страницы»

Новости / Культура


3 марта 2017 года, во Всемирный день писателя, в Областной библиотеке для детей и юношества имени А.С.Пушкина в формате видеомоста Севастополь – Саратов состоялся литературный час «Раскрытые в детстве страницы», который объединил читателей и писателей двух российских городов.

«Саратовцы приветствуют город русской славы Севастополь!» - так 3 марта собравшиеся в ОБДЮ им. А.С.Пушкина обратились к инициаторам встречи (детской библиотеке г. Севастополя), находящимся больше чем за тысячу километров. Видеомост объединил почти 100 юных читателей, библиотекарей и писателей: Татьяну Геннадиевну Корниенко и Игоря Демьяновича Смилевца.

Ведущая видеомоста в Саратове Маклярская Б.Л. рассказала о десантном корабле «Саратов», приписанном к Севастополю, о том, что в этот же день, 3 марта, у нас в библиотеке открылась выставка художницы Л.Д. Андриевской «Этот чудесный Крым», а И.Д. Смилевец принес на встречу из личной библиотеки книгу Е.В. Тарле «Крымская война».

Севастопольские читатели-подростки представили саратовцам писателя Т.Г. Корниенко и ее книгу «Херсонеситы». А от самой писательницы было очень интересно узнать, что показать прошлое Крыма ей помогли не только знания и фантазия, но и то, что ее отец был водолазом, а сама она совершала парашютные прыжки.

И. Д. Смилевец поведал о себе сам, ведь он – путешественник, и узнать о тех местах, где он побывал - Северный и Южный полюса, острова в Северном Ледовитом океане, Сибирь, Дальний Восток – лучше всего от очевидца. Потряс ребят и тот факт, что в этих далеких местах служило Родине немало наших земляков. Из книг Игоря Демьяновича ребятам стало известно, что с саратовской землей связаны участник экспедиции к земле Санникова В.Н. Катин-Ярцев, полярный доктор Л.М. Старокадомский, участник обороны Порт-Артура М.Г. Торновский и многие другие.

Ребята поинтересовались, какими книгами писатели зачитывались в детстве и останутся ли на их долю неоткрытые острова, как появились современные ребята – герои повести «Херсонеситы». А библиотекари рассказали о творчестве писателей, связанных корнями с Саратовом и Севастополем, которые писали для подростков. Оказалось, что герои классики и современности удивительно похожи: они добры и благородны, честны и смелы. Такие книги становятся «лучшими наставниками юности».

В эти дни, в рамках проекта «Вернисаж в библиотеке», в Пушкинке работает выставка художественных работ Л.И. Андриевской «Этот удивительный Крым», посвященная трехлетию присоединения Крыма к РФ. Работы саратовской художницы Лидии Ивановны Андриевской отличают исключительный стиль, гармония, тончайшая одухотворенность.

Творчество пронизано любовью к русской природе, культуре, неравнодушием к событиям в жизни страны. Именно природная поэтичность художницы повлияла на создание серии картин, посвященных природе Крыма. Л.И. Андриевская рассказала о своей поездке в Крым, которая и вдохновила художницу на создание этих картин.