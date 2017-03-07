В Калининском районе отец убил вступившегося за мать сына

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Преступление было совершено 1 марта. По информации СУ СКР по Саратовской области, в ночное время обвиняемый распивал алкогольные напитки совместно со своим 27-летним сыном и 44-летней женой в квартире по месту проживания в одном из населенных пунктов Калининского района. Во время застолья между родителями произошел конфликт, в ходе которого сын стал заступаться за мать. В результате ссоры отец нанес ему около семи ударов ножом по ногам, а также один удар в шею. От полученных ранений потерпевший скончался на месте.В настоящее время злоумышленник задержан, ему предъявлено обвинение, он дал признательные показания. Судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Фото https://podrobnosti.ua