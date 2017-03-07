На предприятиях ОПК РФ будут выпускать продукцию гражданского назначения
В Сколково прошла коллегия Военно-промышленной комиссии РФ и АНО «Агентство по технологическому развитию», посвященная вопросам инжиниринга в модернизации технологических процессов ОПК. В рамках заседания было решено инициировать старт работы по модернизации предприятий ОПК РФ с целью начать выпускать на них продукцию гражданского и двойного назначения.
Среди участников мероприятия была компания «Европейская Электротехника», одна из тех, что будут включены в карту компетенций инжиниринговых организаций, действующих в РФ. Технологическое лидерство «Европейской Электротехники» обеспечивается тем, что компания в отличие от многих игроков на рынке электроснабжения, оказывает комплексные решения. Создание «диверсификационного ресурса» обеспечит доступ к рынку технологических модернизаций предприятий ОПК.
Помимо «Европейской Электротехники», в совещании приняли участие партнеры и заказчики этой компании в лице «Алмаз-Антея», «Солвера», ГК «Финвал», НПО «Энергомаш» и пр. В рамках мероприятия были представлены инновационные разработки и технологии компаний, состоялась демонстрация успешного опыта модернизации.